Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Thören - Diebstahl von zwei Großraumsprengern

Celle (ots)

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, haben Unbekannte in der Nacht zum Pfingstsonntag, 01.06.2020, von einer Pferdewiese in der Thörener Straße in Thören zwei große Weidesprenger entwendet. Die Geräte waren auf individuell angefertigten "Dreibeinen" aufgestellt. Es entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich. Auf dem Grundstück befanden sich weitere baugleiche Geräte, die die Täter zurückließen. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizeistation Winsen/A. entgegen unter Telefon 05143/66772-0.

