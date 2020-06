Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Lachendorf - Nachtragsmeldung zu Brand eines Baumarktes am 17.06.2020 +++ Keine Hinweise auf Brandlegung +++ Brandursache kann nicht geklärt werden

Celle (ots)

Nach dem Brand in einer Verkaufs-und Lagerhalle eines Baumarktes in Lachendorf haben die Ermittler der Polizei Celle in Zusammenarbeit mit einem Sachverständigen keine Hinweise auf Brandlegung festgestellt. Die Beschlagnahme des Brandortes hat die Staatsanwaltschaft Lüneburg, Zweigstelle Celle, am heutigen Tage aufgehoben. Aufgrund des hohen Zerstörungsgrades kann die Brandursache nicht abschließend geklärt werden. Die erste Pressemitteilung finden Sie hier:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59457/4627001

