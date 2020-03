POL-MS: 78-jährige Radfahrerin stürzt - Verursacherin flüchtet

Polizei Münster

Am Freitagmorgen (13.03.20, 08:55) überholte eine bislang unbekannte Radfahrerin eine 78-Jährige Radlerin auf der Straße Am Kreuztor Ecke Breul. Bei dem Überholvorgang touchierte sie die 78-Jährige, diese kam ins Straucheln und stürzte zu Boden. Die Seniorin zog sich in Folge des Sturzes leichte Verletzungen zu. Die Verursacherin kümmerte sich nicht um die Verletzte und fuhr in Richtung Innenstadt davon.

Die Polizei ist auf der Suche nach der unbekannten Radfahrerin und weiteren Zeugen.

Hinweise an: 0251 275-0.

