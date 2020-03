Polizei Münster

POL-MS: Einbrecher flüchten mit 1er BMW - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Am Sonntag (15.03.2020) brachen unbekannte Täter zwischen 01:00 Uhr und 02:15 Uhr Uhr in eine Doppelhaushälfte im Wohngebiet Knufenkamp in Albachten ein. Die Unbekannten kamen mit einem im Garten deponierten Schlüssel in das Haus. Während die Bewohner im Obergeschoss schliefen, durchsuchten die Diebe das Erdgeschoss. Sie nahmen neben Handys und Laptops auch einem Pkw-Schlüssel mit. Mit dem entwendeten Autoschlüssel starteten sie den schwarzen 1er BMW, der in der nicht verschlossenen Garage geparkt war, und flüchteten. Der BMW stammt aus dem Jahr 2012 und hat Münsteraner Kennzeichen.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0251 275-0 entgegen.

