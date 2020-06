Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wienhausen - Straßenschilder entwendet

Celle (ots)

In der Nacht zu Mittwoch hat ein Unbekannter im Wienhausen Grashofsweg zwei Einbahnstraßenschilder entwendet. Der Gemeinde Flotwedel ist damit ein Schaden in dreistelliger Höhe entstanden. Bei der Örtlichkeit handelt es sich um einen überwiegend landwirtschaftlich genutzten Verbindungsweg zwischen Oppershausen und Offensen, der zurzeit auf Grund einer Baustelle als Einbahnstraße ausgeschildert ist. Die beiden Verkehrszeichen waren zu Beginn der Einbahnstraße in Oppershausen, jeweils links und rechts der Fahrbahn, aufgestellt. Hinweise nimmt die Polizeistation in Wathlingen entgegen unter 05144/49546-0.

