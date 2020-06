Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Oldendorf - Mit 143 km/h in der 70er Zone unterwegs

Celle (ots)

Während einer Geschwindigkeitskontrolle am vergangenen Freitag haben Polizeibeamte aus Bergen in der 70er-Zone auf der Landesstraße 281 in Oldendorf mehrere Verkehrssünder erwischt, die zu schnell unterwegs waren. Tagessieger wurde ein 55 Jahre alter Autofahrer aus dem Kreis Gifhorn, der mit 143 km/h gemessen wurde. Nach Toleranzabzug werden dem Mann nun 68 km/h zuviel vorgeworfen. Neben einem Bußgeld in dreistelliger Höhe erwartet ihn außerdem ein zweimonatiges Fahrverbot.

