Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Tödlicher Verkehrsunfall auf B 214

Wietze (ots)

Heute Nachmittag gegen 15 Uhr ereignete sich auf der B 214 ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine junge Frau ums Leben kam. Ein 19-Jähriger fuhr von Ovelgönne in Richtung Wietze und geriet am Ende einer Rechtskurve mit seinem Hyundai auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit dem VW Golf einer entgegenkommenden 33-Jährigen zusammen.

Der Golf kam im Seitengraben zum Stehen. Der Hyundai drehte sich um die eigene Achse und kam in Gegenrichtung zur ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen.

Durch den Aufprall wurde die Fahrerin des VW Golf im Auto eingeklemmt und so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Ihr ebenfalls im Auto befindliches Baby wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Unfallverursacher wurde ebenso im Auto eingeklemmt, überlebte aber schwer verletzt.

Für die Rettungsmaßnahmen und zur Unfallaufnahme ist die Bundesstraße derzeit vollgesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell