Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Liebeskummer führt zu Führerscheinverlust

Westercelle (ots)

Freitagnachmittag fiel einem nicht im Dienst befindlichen Polizisten auf der Hannoverschen Heerstraße in Westercelle ein Auto auf, dass in Schlangenlinien fuhr und dabei bereits mehrfach in den Seitenstreifen geraten war.

Kurz hinter der Abfahrt zur ehemaligen B3 konnte der Polizist das Auto anhalten. Der 29-jährige Fahrer wurde von hinzugerufenen Kollegen zu dem Vorwurf befragt. Der anschließende Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3 Promille.

Dementsprechend wurde anschließend eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Anne Hasselmann

Telefon: 05141/277-202

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell