Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Gevelsberg (ots)

Gevelsberg, am 30.12.2019, gegen 13:50 Uhr, befuhr ein 11 jähriger Gevelsberger mit seinem Fahrrad die Hagener Straße auf dem linken Gehweg in Fahrtrichtung Hagen. In Höhe der Ausfahrt der freien Tankstelle konnte das Kind nicht rechtzeitig bremsen. Es stieß frontal mit seinem Fahrrad in die rechte Fahrzeugseite, des in der Ausfahrt befindlichen Pkw Smart, eines 62 jährigen Gevelsbergers. Der 11-Jährige stürzte und verletzte sich leicht am Kinn. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4000 Euro.

