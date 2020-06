Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Betrunken Wodka gekauft und anschließend Unfall verursacht

Winsen/Aller (ots)

Sonntag gegen 17 Uhr kaufte ein offensichtlich alkoholisierter Mann zwei Flaschen Wodka in einer Tankstelle in der Poststraße. Anschließend wollte er mit seinem in der Zufahrt abgestellten Auto wegfahren. Dabei fuhr er gegen die Eckwand der Waschstraße.

Das Geschehen wurde bereits durch mehrere Zeugen beobachtet. Als der Fahrer anschließend rückwärts auf die Straße fahren wollte, auf der zudem just ein Lkw fuhr, konnten die Zeugen ihn gerade noch aufhalten.

Ein Zeuge griff ins Auto und konnte den Schlüssel abziehen. Daraufhin flüchtete der Mann zu Fuß und wurde von weiteren Zeugen sowie der hinzugekommenen Polizei verfolgt.

In einem fremden Haus in der Nähe konnte der 59-jährige Flüchtende angetroffen werden. Dieser war so stark alkoholisiert, dass er sich scheinbar an nichts erinnern konnte. Auch eines Atemalkoholtests war er nicht mehr mächtig und beim Gehen musste er gestützt werden.

Aufgrund der Vorkommnisse wurde sein Führerschein beschlagnahmt und eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle.

