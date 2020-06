Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Einbruch in Bäckerei

Celle (ots)

Eine Bäckerei in der Zugbrückenstraße war in der vergangenen Nacht das Ziel unbekannter Einbrecher. Nachdem die Täter im rückwärtigen Bereich ein Fenster auf gewaltsame Art geöffnet hatten, betraten sie das Gebäude und entwendeten Bargeld aus dem Verkaufsraum. Insgesamt ist ein Schaden in vierstelliger Höhe entstanden. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Celle entgegen unter 05141/277-215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell