Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schwerer Verkehrsunfall, Vollsperrung der Landesstraße 454

LaumersheimLaumersheim (ots)

Am Montag, 16.11.2020, gegen 09:35 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße 454. Ein 29-jähriger LKW Fahrer fuhr mit einem mit Teer beladenen Kipper aus Richtung Laumersheim kommend in Richtung Weisenheim am Sand. Ca. 1,3 km vor der Ortseinfahrt Weisenheim am Sand verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam letztendlich nach links von der Straße ab. Im angrenzenden, ca. vier Meter tiefer als Straßenniveau befindlichen Feld überschlug er sich mehrmals und kam ca. 15 Meter abseits der Straße auf den Reifen wieder zum Stehen. Der Fahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Klinik verbracht. Ladung wurde keine verloren. Der nicht mehr fahrbereite LKW wird durch eine Fachfirma geborgen. Aus diesem Grund muss die Landesstraße 454 zwischen Weisenheim am Sand und dem Kreisverkehr der Landesstraße 520 (zwischen Gerolsheim und Großkarlbach) für mehrere Stunden, voraussichtlich bis Montag, 16.11.2020, ca. 18:00 Uhr für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt werden. Verkehrsteilnehmer werden gebeten den Bereich zu meiden. Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

