Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheit im Verkehr

Bad DürkheimBad Dürkheim (ots)

Am Samstagabend gegen 20 Uhr wurde auf der B37 in Bad Dürkheim ein Pannenfahrzeug festgestellt. Im Rahmend der Kontrolle konnte bei dem Fahrer eine Atemalkoholkonzentration von 1,45 Promille festgestellt werden. Ein Drogenschnelltest reagierte ebenso positiv auf Amphetamin und Cannabis und es konnten auch geringe Mengen an Cannabis aufgefunden werden. Dem 44-jährigen polnischen Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen, sowie eine Sicherheitsleistung einbehalten. Der Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da ihm dieser bereits in einem anderen Verfahren entzogen wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ



Weinstr. Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim@polizei.rlp.de



C. Sauerhöfer, PHK



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell