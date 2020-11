Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geldbeuteldiebstahl in Drogeriemarkt

Neustadt/WeinstraßeNeustadt/Weinstraße (ots)

Am Samstag, den 14.11.05, um 14.05 Uhr befand sich eine 65-jährige Neustadterin in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße. Ihr Geldbeutel befand sich in einer Umhängetasche welche am Einkaufswagen hing. Als sie sich ca. 5 Meter an einem Regal befand, wurde ihr Geldbeutel aus der Umhängetasche entwendet.

Im Geldbeutel befanden sich persönliche Dokumente, sowie ein niedriger Geldbetrag.

Der Vorgang konnte beobachtet werden. Die Beschuldigte wird wie folgt beschrieben: ca. 25-30 Jahre alt, schwarzer langer Pferdeschwanz, bekleidet mit schwarzer Hose und schwarz-weißem Poncho, sowie schwarzem Mund-Nasen-Schutz.

Zeugen, die Hinweise auf die Täterin geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt unter 06321-8540 oder pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

