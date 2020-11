Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Flucht in Deidesheim

Haßloch / DeidesheimHaßloch / Deidesheim (ots)

Am 12.11.2020, zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr, kollidierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Deidesheim, Bereich "Schloßwiese", mit einen dort parkenden VW Caddy und entfernte sich im Anschluss von der Örtlichkeit, ohne die Feststellung der Personalien zu ermöglichen. Am VW Caddy entstand, im Bereich der Fahrertür, Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro.

Es werden Zeugen gesucht, die sich bitte bei der Polizeiinspektion Haßloch (Tel. 06324/9330, Email: pihassloch@polizei.rlp.de) melden sollen!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch



Telefon: 06324-933-0

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de



