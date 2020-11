Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrt unter Drogeneinfluss

Betäubungsmittel sichergestellt

Bad DürkheimBad Dürkheim (ots)

Am 13.11.2020 gegen 10:15 Uhr wurde ein 54-Jähriger aus Bad Dürkheim mit seinem Pkw in der Weinstraße Nord in Bad Dürkheim einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit des Fahrzeugführers konnten erhebliche Auffälligkeiten hinsichtlich eines möglichen Drogenkonsums festgestellt werden. Ein im Anschluss freiwillig durchgeführter Urintest verlief positiv auf Amphetamin und Methamphetamin. Außerdem konnten bei der Durchsuchung des Pkws zwei kleine Behältnisse mit geringen Mengen Amphetamin aufgefunden werden. Dem 54-Jährigen wurde die Weitefahrt untersagt. Der Fahrzeugschlüssel sowie die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Seinen Führerschein führte der Bad Dürkheimer nicht mit sich. Ihm wurde im Anschluss auf der Dienststelle der Polizeiinspektion Bad Dürkheim eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet.

