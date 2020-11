Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Wohnungseinbruch zur Mittagszeit

Carlsberg, Schulweg - 12.11.2020, 11:00 - 12:30 UhrCarlsberg, Schulweg - 12.11.2020, 11:00 - 12:30 Uhr (ots)

Die nur kurze Abwesenheit einer 70-jährigen Geschädigten nutzten Täter in Carlsberg zum Einbruch. Sie hebelten eine rückwärtig gelegene Terrassentür auf und durchwühlten die Räume des Einfamilienhauses nach Wertsachen. Im Schlafzimmer lag wenig wertvoller Schmuck verstreut herum. Was letztlich entwendet wurde steht bislang nicht fest, außer einem "alten Iphone". Der Schaden an der Tür wird auf ca. 1500EUR geschätzt. Die Tat blieb in der Nachbarschaft unbemerkt. Eine Videoüberwachung wird noch ausgewertet. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung - vielleicht hat jemand in Carlsberg verdächtige Wahrnehmungen gemacht. Hinweise bitte an die Polizei Grünstadt, 06359 93120.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Sigfried Doll

Polizeiinspektion Grünstadt

Telefon 06359 93120

Email: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell