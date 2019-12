Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 27.12.19

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Um 05:11 Uhr befuhr heute früh ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Gera die L 3239 zwischen Kammerbach und Bad Sooden-Allendorf. Dabei kam er mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab, fuhr einige Meter entlang der dortigen Böschung und überschlug sich anschließend mit dem Fahrzeug. Der 23-Jährige verletzte sich dabei leicht und wurde in das Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 2000 EUR.

11.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich gestern Vormittag, um 11:45 Uhr, auf der B 27 ereignet hat. Zur Unfallzeit fuhr eine 28-jährige Pkw-Fahrerin aus Schimberg von Wichmannshausen kommend in Richtung Hoheneiche. Ausgangs einer Rechtskurve geriet sie mit dem Auto auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern und über die Gegenfahrbahn hinaus mehrfach gegen die dortigen Leitplanken. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Unfallfluchten

Eine Unfallflucht ereignete sich am zweiten Weihnachtstag in der Straße "Hinterm Marstall" in Wanfried. Zwischen 12:30 Uhr und 16:10 Uhr wurde dort ein weißer VW Tiguan im Bereich des linken hinteren Stoßfängers angefahren und beschädigt. Das Fahrzeug war in diesem Zeitraum am rechten Fahrbahnrand vor der Haus-Nr. 4 geparkt. Sachschaden: 800 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Eine weitere Unfallflucht wird aus dem Heckenweg in Meinhard-Neuerode angezeigt. Am 25.12.19 wurde dort zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr ein schwarzer 5er BMW im Bereich des linken vorderen Stoßfängers angefahren. Dadurch entstand ein Schaden von ca. 200 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl, Sachbeschädigung

In der Kasseler Straße in Eschwege wurde zwischen dem 24.12.19, 12:00 Uhr und dem 26.12.19, 14:00 Uhr die Scheibe eines Wintergartens mit einem Stein eingeworfen. Hierdurch entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Auch die Scheibe einer Tür und eines Fensters des Schützenhauses in der Treffurter Straße in Wanfried wurde durch unbekannte Täter eingeworfen. Durch das Fenster gelangten der/ die Täter dann in das Gebäudeinnere, wo mehrere Schränke durchsucht wurde. Ob etwas entwendet wurde, stand bei Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Tat ereignete sich zwischen dem 25.12.19, 19:30 Uhr und dem 26.12.19, 10:30 Uhr. Der Sachschaden wird mit ca. 300 EUR angegeben. Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Tische verbrannt

In Bad Sooden-Allendorf in der Straße "Im Eilse" wurden über die Weihnachtstage vom Gelände des Vereins "Hort-Impuls" zwei ältere Tische verbrannt. Zusätzlich wurden auch eine Hüttenseitenwand und die Sitzfläche einer Holzbank abgerissen und anschließend in einer nahegelegenen Feuerstelle des JUZ verbrannt. Der Sachschaden wird mit ca. 400 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter 05652/9279430 entgegen.

Polizei Sontra

Diebstahl, Sachbeschädigung

Am 26.12.19 haben unbekannte Täter in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Sontra versucht eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus aufzuhebeln. Die Tat ereignete sich zwischen 10:00 Uhr und 18:40 Uhr. Offenbar wurde die Wohnung aber nicht betreten, somit auch nichts entwendet. Der Sachschaden wird mit ca. 50 EUR angegeben.

Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter 05653/97660 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell