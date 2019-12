Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 20.12.2019-2

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Glätteunfall

Am heutigen Freitagmorgen geriet gegen 06.30 Uhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Ringgau auf der Landesstraße L 3300 zwischen Rambach und Rittmannshausen aufgrund von Straßenglätte ins Rutschen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und landete schließlich im Straßengraben. Bei dem Auto entstanden Beschädigungen u.a. an der Fahrzeugfront und am rechten Außenspiegel. Außerdem wurde die Ölwanne aufgerissen. Die Höhe des Schadens schätzt die Polizei auf 1000 Euro.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfälle

Einen Wildunfall mit einem Schaden von 500 Euro am Pkw eines 42-jährigen Mannes registrierte die Polizei in Hessisch Lichtenau am heutigen Freitagmorgen. Um 06.30 Uhr war der 42-jährige, aus Hessisch Lichtenau stammende, Pkw-Fahrer mit seinem Auto auf der Landesstraße L 3225 zwischen Hessisch Lichtenau und Friedrichsbrück mit einem Reh kollidiert. Das Tier verschwand nach der Kollision im Wald.

Ein weiterer Wildunfall ereignete sich Freitagfrüh um 04.30 Uhr. Hier hatte ein 36-Jähriger aus Großalmerode auf der Landesstraße L 3299 zwischen Rommerode und Walburg eine Kollision mit einem Hasen. Der entstandene Schaden am Auto des Mannes wird hier auf etwa 3000 Euro geschätzt. Der Hase überlebte den Zusammenstoß nicht.

Polizei Witzenhausen

Erneut Unfall auf der B 451; 54-jähriger Pkw-Fahrer fährt von Tankstellengelände und übersieht 43-Jährige Pkw-Fahrerin; 32.500 Euro Schaden; 43-Jährige leicht verletzt

Einen Sachschaden in Höhe von 32.500 Euro registrierten die Beamten der Polizei in Witzenhausen bei einer Unfallaufnahme am Donnerstagabend. Gegen 18.10 Uhr war eine 43-jährige Frau aus Großalmerode mit ihrem Pkw auf der Bundesstraße B 451 bzw. der Kasseler Landstraße aus Richtung Stadtmitte Witzenhausen kommend in Richtung Hundelshausen unterwegs, als ihr ein 54-jähriger Pkw-Fahrer aus Witzenhausen die Vorfahrt nahm. Der 54-Jährige wollte mit seinem Pkw vom Gelände einer Tankstelle auf die Kasseler Landstraße in Richtung Stadtmitte Witzenhausen einbiegen, als er die bevorrechtigte Frau in ihrem Fahrzeug offenbar übersah. Der Pkw des Verursachers wurde mit etwa 30.000 Euro und damit mit wirtschaftlichem Totalschaden in Mitleidenschaft gezogen. Am Auto der Frau, die durch den Unfall auch leichte Verletzungen u.a. in Form eines HWS und Prellungen davontrug, wurde ein Schaden von 2.500 Euro festgestellt.

Wildunfall

Auf der Bundesstraße B 451 zwischen Großalmerode und Trubenhausen erwischte am Donnerstagabend ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Großalmerode einen Fuchs. Das Fahrzeug wurde mit einem Schaden in Höhe von 800 Euro in Mitleidenschaft gezogen. Über den Verbleib des Tieres ist nichts bekannt.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; POK Först

