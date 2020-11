Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Verkehrskontrollen

BAD DÜRKHEIMBAD DÜRKHEIM (ots)

Am 12.11.2020 zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr wurden am Wurstmarktkreisel in Bad Dürkheim Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei konnten drei Verkehrsteilnehmer kontrolliert werden, die verbotswidrig ihr Handy am Steuer nutzten. Sie müssen nun mit einem Bußgeld von 100 Euro und 1 Punkt im Verkehrszentralregister rechnen. Weiterhin konnten zwei Fahrzeugführer festgestellt werden, die keinen Sicherheitsgurt angelegt hatten. Zwei Verkehrsteilnehmer hatten ihr vorgeschriebenes Warndreieck bzw. ihre Warnweste nicht mitgeführt. An einem Fahrzeug konnten Mängel an der Beleuchtung festgestellt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Daniel Mischon, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963 0

Telefax: 06322 963 120

E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell