POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Oberharz in Clausthal-Zellerfeld

Autofahrerin unter Betäubungsmitteleinfluss

Clausthal-Zellerfeld: Bei der Kontrolle einer 26-jährigen Kraftfahrzeugführerin in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bereich der Osteröder Straße ergaben sich erste Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung. Bei eingehender Überprüfung mittels Drogentest bestätigte sich der Anfangsverdacht. Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Erwerb und Besitz von BTM wurden eingeleitet. Der Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen. Die anschließende Weiterfahrt wurde untersagt.

Unfall mit Kleinkraftrad

Clausthal-Zellerfeld / B 241: Am Samstagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, befuhr eine 16-jährige Kraftradfahrerin die B 241 von Goslar in Richtung Clausthal-Zellerfeld. Im Bereich einer Linkskurve zwischen Kreuzeck und Erbprinzentanne verlor die Fahrerin auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über das Kraftrad, stürzte und prallte gegen die Außenschutzplanke. Vor Ort wurde die Kraftradfahrerin notärztlich versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht. Nach erster Schätzung entstand am Kraftrad und der Schutzplanke Sachschaden von 1000 Euro. Für etwa eine Stunde wurde die B 241 für Rettungs- und Bergungsarbeiten zeitweise voll gesperrt.

