POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg für den 10.10.20

Fahren ohne Fahrerlaubnis - Am 09.10.20, um 12.50 Uhr, fiel einem Bad Harzburger Polizeibeamten nach Dienstende im Ortsteil Schlewecke eine ihm bekannte männliche Person auf, die mit einem PKW unterwegs war, obwohl sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der 39-jährige Mann aus Bad Harzburg war in zurückliegender Zeit bereits mehrfach ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Die herbeigerufene Streife stelle zur Verhinderung der Weiterfahrt den Fahrzeugschlüssel und den Fahrzeugschein sicher. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Ebenso gegen seine 32-jährige Lebenspartnerin, die diese Fahrt als Fahrzeughalterin duldete.

Radfahrer auf der B 4/B6 hält Polizei in Atem / Zeugenaufruf - Mehrere Stunden war die Polizei Bad Harzburg und Goslar unterwegs, weil ein Fahrradfahrer auf der Kraftfahrstr. B 4 bzw. B 6 gemeldet wurde. Die erste Meldung ging gegen 16.00 Uhr ein. Ein Radfahrer sei mit seinem Fahrrad auf der B 4 in Richtung Braunschweig unterwegs. Die eingesetzte Streife konnte den Fahrradfahrer zunächst nicht antreffen. Wie ein Verkehrsteilnehmer meldete hatte der Fahrradfahrer die B 4 in Höhe Westerode über die Leitplanke verlassen und sich entfernt. Später, es setzte bereits die Dämmerung/Dunkelheit ein, wurde der Fahrradfahrer erneut gemeldet. Zunächst sei er über das Harzburger Dreieck in Richtung Goslar gefahren. Dann hätte er gewendet und sei entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Bad Harzburg gefahren. Es gingen diesbezüglich unzählige Notrufe bei der Polizei ein. Eine PKW-Fahrerin musste sogar eine Vollbremsung machen und ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer zu verhindern, bei diesem er zumindest erheblich verletzt worden wäre. Gegen 19.00 Uhr konnte der Fahrradfahrer auf der B 4 in der Nähe von Bad Harzburg angetroffen werden. Er und sein Fahrrad wurden zur weiteren Überprüfung dem PK Bad Harzburg zugeführt. Bei dem Mann handelte es sich um einen 57-jährigen Quedlinburger. Dieser gab an, dass er von Quedlinburg aus die Spielbank in Bad Harzburg besuchen wollte und sich dabei verfahren habe. Sein Fehlverhalten konnte oder wollte er nicht einsehen. Ein Alkotest mit ihm verlief negativ. Der Mann wurde zum Bahnhof verbracht, von wo er seine Heimreise mit der Bahn antrat. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei weitere Zeugen, die durch das Verhalten des Mannes ebenfalls gefährdet wurden.

