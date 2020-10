Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pst Braunlage - Zeugenaufruf

Goslar (ots)

Braunlage: In der Nacht vom 09.10.2020 auf den 10.10.2020 kam es in der Bismarckstraße, ggü. der Pension "Villa Waldfrieden" in Braunlage zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Hierbei wurde durch den bislang unbekannten Täter die Heckscheibe des Pkw mittels eines Absperrpfostens eingeschlagen.

Wer Hinweise zum Täter und/oder der Tatzeit geben kann wird gebeten sich bei der Polizei Braunlage, unter der Telefonnummer 05520/93260 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

i.A. POK'in Brunotte

Polizeiinspektion Goslar Polizeistation Braunlage Telefon: 05520-9326-0

