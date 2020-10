Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressebericht vom 10.10.2020

Goslar (ots)

Diebstahl

Mehrere unbekannte Personen entwendeten am 09.10.20 ,zwischen 14:20 Uhr und 14:40 Uhr, unter Ausnutzung einer möglicherweise präparierten Einkaufstasche, diverse Produkte aus der Auslage des Aldi Markt in der Braunschweiger Straße. Eventuelle Zeugen die Hinweise zu den Tätern oder der Tatausführung machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Seesen (05381-9440) in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall in folge Trunkenheit

Am 10.10.20 gegen 05:30 Uhr befuhr der alkoholisierte Fahrzeugführer mit seinem Gespann die Bundesstraße 243 in Richtung Seesen. In Höhe der Ausfahrt Münchehof schauckelte sich der mit Holzscheiten beladene Anhänger des PKW derart auf, dass das Gespann in einen Schleudervorgang geriet. Hierbei riss der Anhänger letztendlich vom Zugfahrzeug ab und kippte mit der Ladung in den Böschungsbereich der Bundesstraße. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 10000 Euro.

