Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Diebstähle aus Fahrzeugen

Kreis Steinfurt (ots)

In der Nacht zu Sonntag (04.10.2020) sowie in der Nacht zu Montag (05.10.2020) ist es im Kreisgebiet erneut zu Aufbrüchen von und Diebstählen aus Autos gekommen. In Rheine-Schotthock an der Bayernstraße gelang es Unbekannten zwischen Sonntagabend, 18.30 Uhr und Montagmorgen, 07.00 Uhr, die elektronische Sicherung eines grauen VWs zu überwinden. Die Täter stahlen aus dem Wagen die Geldbörse des geschädigten 47-Jährigen. In Steinfurt-Burgsteinfurt an der Wasserstraße ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 21.00 Uhr und 08.00 Uhr in einen Kleintransporter von Citroen eingebrochen worden. Es wurden verschiedene Werkzeuge und Maschinen entwendet. Es handelt sich bei dem Transporter um ein Firmenfahrzeug. In Greven-Schmedehausen verschafften sich Unbekannte an der Landskrone durch Einschlagen der Seitenscheibe Zugang zu einem schwarzen Audi. Die Tat ereignete sich am Sonntag zwischen 12.50 Uhr und 13.50 Uhr. Gestohlen wurde ein Portemonnaie. Die Polizei bittet bei der Suche nach den Autoaufbrechern um Mithilfe durch Zeugen unter Telefon 05971/938-4215 (Rheine), 02551/15-4115 (Steinfurt) oder 02571/9284455 (Greven).

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell