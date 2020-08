Polizei Aachen

POL-AC: Mehrere Wohnmobile entwendet - Polizei sucht Zeugen

Aachen/Monschau (ots)

Am vergangenen Samstag (22.08.20) wurde vom Parkplatz der Aachener RWTH in der Forckenbeckstraße ein roter Alfa Romeo Giulietta entwendet. Aufgrund der bisherigen Ermittlungslage wird davon ausgegangen, dass sich die Täter mit diesem Fahrzeug am Folgetag (Sonntag, 23.08.20) über Eupen in Richtung Monschau-Mützenich begaben. Noch auf belgischem Hoheitsgebiet, auf dem Wanderparkplatz "Ternell", entwendeten sie beide Kennzeichenschilder eines dort abgestellten Pkw aus Monschau. Anschließend setzten sie die Fahrt über Mützenich nach Monschau fort. Auf dem Wohnmobilstellplatz am Burgring (Biesweg) wurde das Wohnmobil eines Geschädigten aus Kempen-Krefeld entwendet. Hierbei handelte es sich um einen blauen Fiat Ducato Kastenwagen des Herstellers "Carado". Auf dem dortigen Wohnmobilstellplatz wurde der rote Alfa Romeo von derzeit noch unbekannten Zeugen beobachtet. Es wird angenommen, dass sich die Täter hiernach umgehend in Richtung Bahnhof Monschau begaben, wo sie vom dortigen Parkplatzgelände ein weiteres geparktes Wohnmobil aus Wesel entwendeten und ihre Fahrt über Mützenich zurück nach Eupen fortsetzten. Bei dem zweiten Fahrzeug handelt es sich um ein größeres beige-weißes Wohnmobil der Marke "Carado". Beide Diebstähle ereigneten sich etwa zur Mittagszeit zwischen 12.00 und 12.30 Uhr. Der Gesamtschaden liegt bei über 100.000 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem roten Alfa Romeo, den Insassen und den beiden entwendeten Wohnmobilen geben können. Diese werden gebeten sich unter der Rufnummer 0241/9577-31401 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210 zu melden. (am)

