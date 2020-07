Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200724-1: Rollerfahrer fuhr auf Auto auf - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Donnerstag (23. Juli) wurde ein 17-jähriger Fahrer einer 125er-Maschine schwer verletzt.

Ein 33-jähriger Autofahrer, der gegen 17:30 Uhr auf der Landesstraße (L) 163 in Richtung Kölner Straße fuhr, musste abbremsen, um ein vor ihm fahrendes Auto links abbiegen zu lassen. Kurz darauf hörte er einen Knall und bemerkte, dass ihm ein Roller aufgefahren war. Der 17-jährige Fahrer der 125er-Maschine, der durch den Auffahrunfall schwer verletzt wurde, gab an, den Bremsvorgang des 33-Jährigen nicht bemerkt zu haben. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Das nicht mehr fahrbereite Zweirad wurde abgeschleppt. (nh)

