POL-AC: Polizei sucht Zeugen - Mehrere Brandstiftungen im Bereich Roetgen und Walheim

Walheim/Roetgen/Rott (ots)

In der jüngsten Vergangenheit kam es in diesen Bereichen zu mehreren vorsätzlichen Brandstiftungen.

Unter anderem am 08.08.2020 im Naturschutzgebiet Struffelt auf der Roetgener Straße in Rott, am 20.08.2020 im Waldgebiet an der Hahner Straße in Roetgen und am 24.08.2020 an einem Waldweg im Bereich Rotterdell in Walheim.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen die Hinweise geben können und bittet diese, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0241/9577-31101 oder außerhalb der Bürozeiten unter der Nummer 0241/9577-34210 zu melden.

Hinweis: Der Tatbestand der vorsätzlichen Brandstiftung gemäß § 306 StGB ist nach dem Strafgesetzbuch ein Verbrechen und wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft. (fp)

