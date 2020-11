Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Verkehrsunfallflucht

BAD DÜRKHEIMBAD DÜRKHEIM (ots)

Am 12.11.2020 gegen 11:00 Uhr wurde ein Mercedes in der Leistadter Straße in Bad Dürkheim durch einen entgegenkommenden SUV beschädigt. Eine 61-Jährige befuhr mit ihrer A-Klasse die Leistadter Straße in Bad Dürkheim aus Kallstadt kommend in Fahrtrichtung Leistadt. In einer Kurve kam ein bislang unbekannter SUV-Fahrer nach links von seiner Fahrspur ab und fuhr auf die Fahrspur der 61-Jährigen. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, lenkte sie ihr Fahrzeug nach rechts und kollidierte mit dem erhöhten Bordstein. Zu einer Berührung beider Fahrzeuge kam es nicht. Der Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es kam zu einem Sachschaden in Höhe von 2500 Euro, da die Felge und die Achse der A-Klasse beschädigt wurden. Vom Unfallverursacher ist lediglich bekannt, dass es sich um einen dunklen SUV mit RP-Kennzeichen gehandelt hatte. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Daniel Mischon, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963 0

Telefax: 06322 963 120

E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell