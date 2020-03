Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach einem Raub - Geschädigter und Tatverdächtiger sind unbekannt

Neubrandenburg (ots)

Am Nachmittag des 17.03.2020 wurden die Polizeibeamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg zu einem Raub in die Krämerstraße gerufen. Eine Zeugin teilte den Beamten mit, dass sie zwischen 12:00 und 12:30 Uhr beobachtet hat, wie zwei männliche Personen an dem dortigen Parkscheinautomaten eine körperliche Auseinandersetzung hatten. Die Zeugin konnte beobachten, dass der Tatverdächtige den Geschädigten schubste, so dass dieser zu Boden fiel. Anschließend ist der Tatverdächtige in Richtung HKB davongelaufen.

Im anschließenden Gespräch, hat der Geschädigte der Zeugin erzählt, dass der Tatverdächtige versucht hat, ihm seine Geldbörse aus der Hand zu reißen, während er sein Parkticket an dem Parkautomaten ziehen wollte. Der Geschädigte hat jedoch seine Geldbörse festgehalten, so dass es dem Tatverdächtigen nicht gelang, dieses an sich zu nehmen. Auf Grund eines folgenden Termins wollte der Geschädigte die Polizei nicht informieren.

Der geschilderte Sachverhalt erfüllt den Tatbestand eines Raubes. Die Strafanzeige wurde aufgenommen. Der Geschädigte wird gebeten, sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de zu melden. Weitere Zeugen, die Angaben zu dem Raub oder dem Tatverdächtigen geben können, melden sich bitte ebenfalls bei der Polizei.

