Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Nachmeldung zum Einbruch in eine Wohnung in der Südstadt

Neubrandenburg (ots)

Wie berichtet, ist es am gestrigen Nachmittag zu einem Einbruch in eine Wohnung gekommen. Beamte des Kriminalkommissariats Neubrandenburg waren am heutigen Vormittag vor Ort und haben Zeugen aufgesucht. Dabei wurde bekannt, dass es sich um zwei Täter gehandelt haben muss. Eine Zeugin konnte beobachten, wie der zweite Täter auf den Balkon klettern wollte. Als sie das bemerkte, sprach sie den Unbekannten an, woraufhin dieser in Richtung Neustrelitzer Straße stadtauswärts flüchtete. Zu der Person kann gesagt werden, dass er jung und sportlich wirkte. Aufgefallen war der Zeugin, dass der Tatverdächtige einen grauen Hoodie mit hellgrünem Innenfutter der Kapuze getragen hat. Zu dem zweiten Tatverdächtigen können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Die angegriffene Wohnung befindet sich in dem Mehrfamilienhaus der Neustrelitzer Straße, welches direkt an der Kreuzung zur Clara-Zetkin-Straße liegt. Bewohner des Mehrfamilienhauses der Clara-Zetkin-Straße 1-9 haben über den Innenhof direkte Sicht auf den Balkon der angegriffenen Wohnung. Zeugen werden gebeten, sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Erstmeldung:

Am 17.03.2020 in der Zeit von 14:00 - 14:30 Uhr ist es zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in der Neustrelitzer Straße in Neubrandenburg gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen hat sich ein bislang unbekannter Täter über den Balkon gewaltsam Zutritt zu der Erdgeschosswohnung verschafft und im Anschluss die Wohnung durchsucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden etwa 100 Euro entwendet. Der entstandene Schaden wird auf insgesamt 500 Euro geschätzt.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Die Ermittlungen wegen des Wohnungseinbruchsdiebstahls wurden aufgenommen. Dabei wurden auch schon Zeugen bekanntgemacht, die beobachtet haben, dass eine männliche Person gegen 14:20 Uhr auf den Balkon war und anschließend fußläufig geflüchtet ist. Zeugen, die weitere Angaben zu dem Einbruchsdiebstahl oder möglichen Tatverdächtigen geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

Rückfragen bitte an:

Diana Mehlberg

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell