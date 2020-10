Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schutzbach- Achtjähriger Knirps auf "Wanderschaft"

Schutzbach (ots)

Am 01.10.2020, gegen 19:30 Uhr bemerkten mehrere Verkehrsteilnehmer an der Landesstraße 280 zwischen Alsdorf und Schutzbach einen kleinen Jungen, der offensichtlich ohne Begleitung unterwegs war. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den 8-jährigen "Knirps" antreffen und zur Dienststelle verbringen. Von hier wurden dann die Eltern informiert, die bereits auf der Suche nach dem Ausreißer waren. Der Junge war zuhause ausgebüxt und wollte seine Großeltern in Daaden besuchen.

