Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sachbeschädigung auf Friedhofstoilette

Neustadt/WeinstraßeNeustadt/Weinstraße (ots)

Am Freitag, den 13.11.20, gegen 09.00 Uhr wurde der Polizeiinspektion Neustadt gemeldet, dass in den letzten Nächten ein Obdachloser unberechtigt in der öffentlichen Toilette des Hambacher Friedhofs genächtigt hatte. Da aus diesem Grund durch die Friedhofsverwaltung die Toilette verschlossen wurde, schlug der Obdachlose die Fensterscheibe der Toilette ein um sich erneut Zugang zu verschaffen. Der 37-jährige Beschuldigte konnte im Anschluss am Hambacher Freibad angetroffen werden, wo er sein neues Quartier bezogen hat. Durch das Einschlagen der Scheibe hatte sich der Mann eine Schnittverletzung an der Hand zugezogen. Eine ärztliche Versorgung wurde durch ihn abgelehnt.

Da er keinen festen Wohnsitz hat, wurde ein Zustellungsbevollmächtigter benannt.

Der 37-jährige muss sich wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße



Heim, PHK

Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell