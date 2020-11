Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin

HaßlochHaßloch (ots)

Am Samstag, 14.11.2020, gegen 13:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hans-Böckler-Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 68-jährige Fußgängerin wurde beim Überqueren der Fahrbahn einer dortigen Zufahrtstraße von einem 60-jährigen PKW-Fahrer erfasst. Die Fußgängerin wurde schwer verletzt; der PKW-Fahrer erlitt einen Schock. Sein PKW blieb unbeschädigt. Die Verletzte wurde mit Verdacht eines Beinbruchs vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen!

