Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Neustadt/WeinstraßeNeustadt/Weinstraße (ots)

Am Samstag, 14.11.20, in der Zeit zwischen 06.30 Uhr und 18.15 Uhr wurde durch unbekannte Täter versucht in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Spitalbachstraße in Neustadt einzubrechen. Trotz mehrfachen Hebelversuchen gelang es nicht in die Wohnung einzudringen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können bzw. denen etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist, werden gebeten sich mit der Polizei in Neustadt unter 06321-8540 oder kineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

