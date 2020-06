Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen-Mandern - Unbekannter zersticht Traktorreifen und beschädigt Rundballen

Korbach (ots)

Hohen Sachschaden richtete ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag auf Montag in Bad Wildungen-Mandern an. Der Täter begab sich auf ein landwirtschaftliches Anwesen in der Fritzlarer Straße. An einem auf dem Hof stehenden Traktor zerstach er einen Reifen. Außerdem zerschnitt er die Folien an insgesamt 16 Rundballen. Der Sachschaden beträgt über 2.000 Euro.

Die Polizeistation Bad Wildungen sucht Zeugen, Hinweise werden unter der Tel. 05621/7090-0, entgegengenommen.

