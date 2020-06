Polizei Korbach

POL-KB: Willingen-Usseln - Einbrecher in Minigolfanlage bleibt ohne Beute

Korbach (ots)

Ein Unbekannter brach in die Minigolfanlage in der Mittelstraße in Usseln ein. Im Zeitraum zwischen Mittwoch (27. Mai) und Samstag (30. Mai) trat er die Tür eines Abstellschuppens ein, konnte aber diesem nichts entwenden. Außerdem riss der Täter eine Zeitungshalterung von der Wand und beschädigte Blumenbeete. Der Gesamtschaden beträgt etwa 100 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Korbach, Tel. 05631-971-0, zu melden.

