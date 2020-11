Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (67149 Meckenheim) Unfallflucht

MeckenheimMeckenheim (ots)

Im Zeitraum von 13.11.2020, 15:00 Uhr bis 14.11.2020, 11:00 Uhr, wurde in der Straße "Auf der Höhe" ein geparkter PKW (Seat) durch einen noch unbekannten Verkehrsteilnehmer, offensichtlich beim Vorbeifahren oder Rangieren, an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Verursacher fuhr im Anschluss unerlaubt davon. Der entstandene Sachschaden am geparkten PKW wird auf ca. 500,- Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen!

