Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

WilhelmshavenWilhelmshaven (ots)

In der Nacht zum 31.10.2020 entfernten bislang unbekannte Täter eine Absicherung einer Baustelle in der Kantstraße in Wihelmshaven, um mit diesen wichtigen Sicherungsgeräten im Nahbereich eine Straßensperre zu errichten. Zeugen, die in der Tatnacht sachdienliche Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/ Friesland unter 04421/ 942 215 zu melden.

