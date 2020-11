Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung aus dem Bereich Wilhelmshaven

WilhelmshavenWilhelmshaven (ots)

Polizeieinsatz nach Bedrohungslage in Wilhelmshaven - Zeugenhinweise sind an die Polizei Wilhelmshaven zu richten

Eine Bedrohungssituation am Freitagnachmittag, die sich auf der Bremer Straße Ecke Mozartstraße ereignete, führte zu einem größeren Polizeieinsatz, zu dem mehrere Funkstreifenwagen aus Wilhelmshaven, Varel und Jever zusammengezogen wurden.

Innerhalb einer Personengruppe war es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf ein 32-Jähriger Mann, der unverletzt blieb, mit einem Messer bedroht worden sein soll.

Der 32-Jährige hatte zuvor eine Anzeige wegen Unterschlagung in der Wilhelmshavener Polizeidienststelle erstattet. Gegenstand dieser Anzeige ist ein hochwertiger Pkw, bei dem die Eigentumsverhältnisse nicht eindeutig geklärt sind. Sowohl der 32-Jährige als auch ein 34-Jähriger geben an, Eigentümer des Fahrzeuges zu sein.

Der Pkw war zwei Tage zuvor von der Polizei sichergestellt worden, nachdem sich bei einer Verkehrskontrolle der Verdacht von nicht genehmigten Bauartveränderungen ergab (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/4746532). Der Pkw bleibt bis zur abschließenden Klärung der Eigentumsverhältnisse sichergestellt.

Nachdem der 32-Jährige das Polizeidienstgebäude Freitagnachmittag verlassen hatte, traf er auf dem Weg zu seinem Pkw auf der Straße dann auf den 34-Jährigen sowie weitere 15 Personen aus dessen Großfamilie.

Das Aufeinandertreffen konnte durch konsequentes Einschreiten der Polizeibeamten aufgelöst werden. Nach der Identitätsfeststellung aller Personen wurden die Personen des Platzes verwiesen.

Die Abfahrt des 32-jährigen wurden seitens der Polizei gesichert.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in das Gebäude der Kirchengemeinde Friedenskirche:

In der Nacht Freitag auf Samstag verschafften sich Täter Zugang in das Gebäude der Friedenskirche. Im weiteren Verlauf ging man forciert vor, indem man eine Bürotür aufbrach und eine geringe Bargeldsumme erbeutete. Die Tatortaufnahme und Spurensuche erfolgte durch die spezialisierte Tatortgruppe.

Einbruch durch ein auf Kipp stehendes Fenster:

Am 30.10.2020 drangen unbekannte Täter im Hohensalzaer Weg während des Tages ein. Zum Eindringen wurde offensichtlich ein auf Kipp stehendes Fenster genutzt. Die Wohnung wurde durchwühlt, entwendet wurden lediglich 2 Paar Schuhe.

In diesem Zusammenhang wird nochmal darauf hingewiesen, keine Gelegenheit für einen Einbruch zu bieten und alle Fenster und Türen verschlossen zu halten.

Einbruch in einen Fahrradkeller:

Vom 29.10.2020 auf den 30.10.2020 drangen Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Werftstraße ein. Zugang war über die Haustür gegeben, die man so öffnen konnte. Von einem Kellerabteil wurde die Tür durch Abreißens des Klobens geöffnet und ein Mountainbike entwendet.

In einem weiteren Fall an diesem Objekt wurde von einer Geschädigten berichtet, dass man versucht habe, deren Keller aufzubrechen. Die Tür lasse sich nicht mehr öffnen. Beide Vorfälle sind Gegenstand von polizeilichen Ermittlungen.

Zu viel des Guten an Alkohol:

In den frühen Abendstunden des 30.10.2020 wurde ein Radfahrer in der Weserstraße angetroffen, der erheblich alkoholisiert war. Mit einen Wert von knapp 2,5%o musste er sich einer Blutprobe unterziehen, im Anschluss musste er dem Polizeigewahrsam zugeführt werden.

Verkehrsunfall mit 4 beteiligten Fahrzeugen:

Zu einem Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen kam es am 30.10.2020 gegen 08.15h in der Bunsenstraße. Ein BMW-Fahrer musste verkehrsbedingt anhalten. Drei nachfolgende Fahrzeugen bremsen zu spät ab und fuhren auf. Ein PKW war nicht mehr fahrbereit. Es wurde niemand verletzt.

Auflösen einer GOA-Party-Drogenbeschlagnahme:

Kurz nach Mitternacht von Samstag auf Sonntag kam es im Bereich Voslapp beim ehemaligen Campingplatz zu einem Polizeieinsatz in einer alten Lagerhalle. Dort hatten sich Personen zu einer Goa-Party zusammengetroffen. Bei einer Person wurden Drogen in Tablettenform gefunden und beschlagnahmt. Bei allen Beteiligten wurde ein Verfahren wegen Hausfriedensbruch eingeleitet, ferner bei einer Person ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Auch die Musikanlage wurde konfisziert.

Sachbeschädigung an PKW:

Im Stadtteil Neuengroden kam es am Sonntagmorgen gegen 02.18h zu einer Beschädigung an einem PKW. Dort wurde ein Außenspiegel eines Renault Twingos beschädigt. Ein Zeuge war durch ein klirrendes Geräusch aufmerksam geworden. Vom Tatort hatten sich drei Personen entfernt. Die Täter flüchteten dann vom Tatort. Zeugen, die zum Vorfall Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 04421-942-0 zu melden.

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte durch Jugendliche:

Eine 16-jährige Jugendliche wurde im Rahmen einer Körperverletzung der Polizeiwache zugeführt. Dort sollten die Personalien festgestellt werden. Im Wege der weiteren Maßnahmen ging die 16-Jährige auf Polizeibeamte los und wollte diese treten. Zudem beleidigte sie die Polizeibeamten. Im Anschluss wurden die Erziehungsberechtigten informiert, denen die Tochter übergeben wurde. Gegen das Mädchen wurde nun ein Strafverfahren bezüglich eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Personalienverweigerung eingeleitet.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss:

Am Samstag gegen 17.30h kam es zu einem Auffahrunfall in Fedderwardergroden, Preußenstraße Ecke Posener Straße. Der Fahrer eines VW Touran musste an der Ampel halten. Der hinter ihm befindliche Fahrer eines Nissan Juke hatte dies wohl zu spät bemerkt und fuhr auf. Bei der Verkehrsunfallaufnahme entging den aufnehmenden Beamten nicht der Umstand, dass Alkohol im Spiel war. Der Fahrer des Nissan absolvierte einen Alco-Test, der deutlich auf Alkoholkonsum anschlug, was eine Blutentnahme zur Folge hatte. Der Fahrer muss nun mit einem Verfahren hinsichtlich der Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Kutsche und Pferd landeten im Graben:

Am Nachmittag des 31.10.2020 kam es zu einem Vorfall mit einer Pferdekutsche. Im Schafweg war eine Kutsche unterwegs. Auf Grund von Hundegebell scheute das Pferd und wollte auf der schmalen Straße wenden. Dabei rutschte das Gespann in den Straßengraben. Mitfahrer und das Pferd wurden nicht verletzt. Eine Tierärztin, die Feuerwehr sowie ein Landwirt waren vor Ort.

