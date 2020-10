Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Autotuning im Fokus der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland - Polizei warnt vor illegalen Bauartveränderungen an Kraftfahrzeugen!

Wilhelmshaven (ots)

Erneut stellten die Beamten der Verfügungseinheit (VE) der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Fahrzeuge aufgrund von Bauartveränderungen sicher. Polizeihauptkommissar Uwe Schönheim, Leiter der VE, mahnt: "Diese Manipulationen sind für alle Mitmenschen nicht nur durch die veränderte Fahrzeuglautstärke störend, sondern gefährden auch die Sicherheit des Straßenverkehrs im erheblichen Maße." "Es werden oftmals Fahrzeugteile verwendet, die nicht zugelassen sind und damit ein erhöhtes Sicherheitsrisiko im Fahrbetrieb darstellen", so Schönheim weiter. Im Rahmen von verstärkten Kontrollen, bei denen das Thema Tuning im Fokus stand, stellten speziell ausgebildete Beamte in den letzten beiden Tagen vier Fahrzeuge sicher, die nun durch Sachverständige zwecks Fertigung eines Gutachtens untersucht werden. Der Fahrer des PKW (siehe Foto) hatte sein Fahrzeug derart manipuliert, dass die für den Menschen festgelegte Unbehaglichkeitsschwelle von 100 db weit überschritten wurde. Neben den nicht unerheblichen Kosten für das Abschleppen und die Fertigung des Gutachtens droht den betroffenen Kraftfahrzeugführern ein zusätzliches Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren mit einem Bußgeld von 90 Euro und einem Punkt in Flensburg. Die Polizei kündigt zukünftig weiter verstärkte Kontrollen im Stadtgebiet Wilhelmshaven und Landkreis Friesland in Sachen Autotuning an.

