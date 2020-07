PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Gesonderte Pressemeldung - räuberische Erpressung mit Schusswaffe

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Polizeistation Usingen Versuchte räuberische Erpressung mit Schusswaffe Tatzeit: Sonntag, 19.07.2020, 08:07 Uhr Tatort: 61250 Usingen, Bahnhofstraße

Usingen Eine mit Sturmhaube maskierte männliche Person hat am Sonntagmorgen die an der o.g. Anschrift ansässige Bäckerei betreten und unter Hervorhalten einer vermeintlichen Schusswaffe das Personal angewiesen, das Bargeld aus der Kasse herauszugeben. Nachdem dem Täter durch das Personal mehrfach mitgeteilt wurde, dass dies nicht ohne weiteres funktioniere, ließ er von einer weiteren Tatbegehung ab und flüchtete zu Fuß in Richtung des Bahnhofs Usingen. Unverzüglich eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter führten jedoch nicht zu seiner Ergreifung. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeistation Usingen unter der Rufnummer 06081 9208-0 zu melden. Dies gilt ebenfalls für Personen, die sachdienliche Hinweise geben können.

