PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Versuchter räuberische Erpressung mit Schusswaffe am 18.07.2020

Usingen (ots)

Eine mit Sturmhaube maskierte männliche Person hatte am Samstagabend um kurz nach 21 Uhr versucht, die Usinger Shell-Tankstelle zu überfallen. Der Mann betrat den Verkaufsshop der Tankstelle und hielt dem Kassierer eine Tasche hin während er in der anderen Hand vermeintlich eine Schusswaffe hielt. Da der Täter hierbei jedoch bemerkte, dass noch weitere Personen in dem Verkaufsraum waren, ließ er von einer weiteren Tatbegehung ab und flüchtete zu Fuß von dem Tankstellengelände.

Durch die Polizei wurden Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, der Täter konnte jedoch leider noch nicht festgenommen werden.

Mögliche Zeugen des Vorfalls, insbesondere Kunden der Tankstelle zum Tatzeitpunkt, werden gebeten, sich bei der Polizei (Polizeistation Usingen, Tel.: 06081 - 920 8 0) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Kommissar vom Dienst

Telefon: (06172) 120-0

E-Mail: KvD.Bad.Homburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell