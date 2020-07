POL-HG: Pressemeldungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 15.07.2020

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Einbrüche in Mehrfamilienhäuser gescheitert, Bad Homburg, Fröhlingstraße, Sonntag, 12.07.2020, 20.00 Uhr - Montag, 13.07.2020, 11.00 Uhr

(mhe)In der Nacht von Sonntag auf Montag trieben Einbrecher in Bad Homburg in der Fröhlingstraße ihr Unwesen. Die unbekannten Täter versuchten erfolglos an mehreren benachbarten Mehrfamilienhäusern die Hauseingangstüren aufzuhebeln. Zu einem Diebstahl kam es nicht, allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Hinweise zu den Taten richten Sie bitte an die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172-1200.

2. Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus, Königstein, Am Wickenstück, Feststellung: Dienstag, 14.07.2020, gegen 12.00 Uhr

(mhe)Am Dienstag stellte ein Königsteiner Bürger fest, dass versucht wurde, in sein Einfamilienhaus in der Straße "Am Wickenstück" einzubrechen. Die unbekannten Täter begaben sich widerrechtlich auf sein Grundstück und machten sich erfolglos an dessen Hauseingangstür zu schaffen. Bei Hinweisen zu der Tat wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172-1200.

3. Aggressiver Besuch in Pflegeeinrichtung, Oberursel, Altkönigstraße, Dienstag, 14.07.2020, gegen 19.40 Uhr

(mhe)Am Dienstagabend wurde eine Streife der Oberurseler Polizei zu einer Pflegeeinrichtung in der Altkönigstraße in Oberursel gerufen. Bewohner hatten die Polizei informiert, nachdem ein ungebetener Gast einen Bewohner geschlagen hatte. Bei Eintreffen der Streife widersetzte sich der 42-Jährige den polizeilichen Maßnahmen und bespuckte die Beamten. Gegen den Mann wurde eine Strafanzeige gefertigt. Er wurde zur Überprüfung seines Gesundheitszustandes in eine Klinik eingeliefert.

4. Auseinandersetzung in Supermarkt Bad Homburg, Urseler Straße, Dienstag, 14.07.2020, 21.45 Uhr

(mhe)Am Dienstagabend, kurz vor Ladenschluss, kam es in einem Supermarkt in der Urseler Straße in Bad Homburg zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Dabei soll ein alkoholisierter 18-Jähriger zunächst einen 21-jährigen Bad Homburger beleidigt haben. Im weiteren Verlauf kam es ersten Ermittlungen zu Folge zu gegenseitigen Angriffen, weshalb gegen beide nun Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden.

5. Versuchter Betrug an Senioren, Kreisgemarkung Hochtaunuskreis, Dienstag, 14.07.2020, 17.30 Uhr - 21.30 Uhr

(mhe)Am Dienstagabend wurden gleich mehrere Senioren im Hochtaunuskreis in betrügerischer Absicht angerufen. In allen Fällen gaben sich die Betrüger als Polizeibeamte aus und befragten die Angerufenen zu ihren Wertsachen. Die Senioren reagierten geistesgegenwärtig und gingen nicht auf die Forderungen der Betrüger ein. Lassen Sie sich daher niemals auf Gespräche ein, vor allem dann nicht, wenn der Anrufer nach Bargeld oder anderen Wertsachen fragt. Sollten Sie unsicher sein, weihen Sie eine Person ihres Vertrauens ein oder rufen sie die richtige Polizei unter der Notrufnummer 110 an. Benutzen Sie dabei allerdings niemals die Rückruftaste, denn auch für diesen Fall gibt es technische Vorrichtungen und Sie landen wieder bei den Betrügern. Weitere Informationen zum Thema Trickbetrug am Telefon erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de.

6. Zusammenstoß nach gesundheitlichen Problemen, Oberursel, Altkönigstraße, Dienstag, 14.07.2020, gegen 10.00 Uhr

(mhe)Am Dienstagmorgen kam es in der Altkönigstraße in Oberursel zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw. Ein 72-jähriger Fahrer eines Smart befuhr die Altkönigstraße aus Richtung Obergasse kommend in Fahrtrichtung Füllerstraße. Die Unfallgegnerin, eine 51-jährige Frau aus Usingen, fuhr mit ihrem Skoda in entgegengesetzter Richtung. Aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung verlor der 72- Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte frontal mit dem Skoda. Der Smartfahrer wurde durch einen hinzugezogenen Rettungsdienst erstversorgt und anschließend zur Überprüfung seines Gesundheitszustandes in eine Klinik verbracht. Die Fahrerin blieb unverletzt. An beiden, nicht mehr fahrbereiten, Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

