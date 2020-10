Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in der Langewerther Landstraße - Wer kann Hinweise geben?

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag 26.10.2020, gegen 07.15 Uhr, fuhr der unbekannte Verursacher mit seinem Pkw in der Langewerther Landstraße linksseitig an einem geparkten Pkw vorbei und stieß dabei mit dem entgegenkommenden Pkw einer 39-jährigen Wilhelmshavenerin im Bereich der Außenspiegel zusammen. Der Verursacher setzte seine Fahrt mit seinem Pkw, bei dem es sich um ein schwarzes, größeres Fahrzeug, ähnlich eines SUV, handeln soll, fort. Am Pkw der Geschädigten wurde der Außenspiegel beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

