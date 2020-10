Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Diebstahl eines nicht mehr zugelassenen PKW in Varel

Varel (ots)

In der Zeit vom 24.10-26.10.2020 wurde von einem Parkplatz in der Panzerstraße ein dort abgestellter nicht mehr zugelassener blauer PKW Volvo entwendet. Eventuelle Zeugen eines Aufladens dieses Fahrzeuges auf einen Anhänger oder Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell