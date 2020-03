Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unbekannter schießt auf Katze

Borken (ots)

Eine Katze angeschossen hat ein Unbekannter am Sonntag in Borken. Dabei erlitt das Tier so schwere Verletzungen, dass eine Tierärztin es einschläfern musste. Nach Angaben des Halters habe die Katze gegen 08.00 Uhr das Haus an der Leinenweberstraße verlassen. Etwa zwei Stunden später sei sie in schwer verletztem Zustand zurückgekehrt. Die behandelnde Tierärztin habe bei der Untersuchung festgestellt, dass die Verletzung durch einen Schuss entstanden ist. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz und bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell