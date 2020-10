Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Ohne Helm und ohne Fahrerlaubnis unterwegs - Polizei leitet Verfahren gegen 21-jährigen Kleinkraftfahrer ein, der weiterhin unter Drogeneinfluss stand - Beamten stellten außerdem Marihuana sicher

WilhelmshavenWilhelmshaven (ots)

Am Donnerstagnachmittag, den 29.10.2020, befuhren Beamte des Einsatz- und Streifendienstes Wilhelmshaven die Bremer Straße. An der Kreuzung zur Schillerstraße sahen sie ein Kleinkraftrad, das mit zwei Personen besetzt war, wobei der Fahrzeugführer keinen Helm trug. Bei der anschließenden Kontrolle trafen die Beamten auf einen 21-jährigen Fahrer und einen 19-jährigen Beifahrer und stellten bei dem Fahrer außerdem fest, dass er unter Betäubungsmitteleinfluss stand, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und zudem noch Marihuana mit sich führte, das sichergestellt wurde. Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an und leiteten entsprechende Verfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell