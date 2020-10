Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizei und Stadt kontrollieren die Einhaltung der Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und Haltestellen im Wilhelmshavener Stadtgebiet (mit Bild)

WilhelmshavenWilhelmshaven (ots)

Wie in der gestrigen Pressemitteilung angekündigt https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/4748742 fand am heutigen Morgen eine Schwerpunktkontrolle des Ordnungsamtes der Stadt Wilhelmshaven und der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland im Wilhelmshavener Stadtgebiet statt. Im Vordergrund dieser Kontrolle stand in erster Linie die Kontrolle zur Einhaltung der Maskenpflicht und die Ahndung von ggfs. Verstößen in den Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennahverkehrs und an Haltestellen im Stadtgebiet Wilhelmshaven. Bei den Kontrollen in den Verkehrsmitteln als auch an den Haltestellen konnte festgestellt werden, dass die meisten Bürgerinnen und Bürger als auch Schülerinnen und Schüler die Pflicht zum Tragen einer Maske verinnerlicht haben. An einer Haltestelle erfolgte die Feststellung, dass eine größere Anzahl jugendlicher Schülerinnen und Schüler dem Tragen zunächst nicht selbstständig nachkamen und dies erst nach kurzen Informations- und Akzeptanzgesprächen erfolgte. Eine Ahndung wurde nicht vorgenommen.

