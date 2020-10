Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Landkreis Friesland, die Stadt Wilhelmshaven und die PI Wilhelmshaven/Friesland intensivieren die Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Verordnung - Morgen ÖPNV-Kontrollen in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven.Jever.Varel

Angesichts der steigenden Inzidenzahlen werden die Prioritäten in der polizeilichen Aufgabenwahrnehmung in der Polizeidirektion Oldenburg neu festgelegt, so nun auch in der Polizeiinspektion (PI) Wilhelmshaven/Friesland. Ab sofort werden seitens des Landkreises Friesland, der Stadt Wilhelmshaven und der PI Wilhelmshaven/Friesland die gemeinsamen Kontrollaktionen im Landkreis sowie in Wilhelmshaven deutlich intensiviert. "Die aktuellen Entwicklungen zeigen, dass diese Schwerpunktsetzung erforderlich ist. Dabei ist es uns wichtig, das Bewusstsein zur Einhaltung der Corona-Regeln bei der Bevölkerung zu stärken", so Polizeioberrat Heiko von Deetzen, Leiter der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland. Konkret bedeutet dies, dass die Polizei gemeinsam mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt und des Landkreises gemeinsame Aktionen durchführen wird. Neben u.a. der Einhaltung der Tragepflichten der Mund-Nasen-Bedeckung oder der Abstandregelung wird insbesondere auch darauf geachtet, dass gemäß der Verordnung Partys oder Tanzveranstaltungen unterbleiben. Die Polizei geht dabei auch Hinweisen aus der Bevölkerungen nach. Zuletzt berichtete die Polizei u.a. davon, dass in einer Shisha- und Cocktailbar die Bestimmungen des Infektionsgesetzes nicht eingehalten wurden https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/4745323 sowie eine Privatparty am 17.10.2020 im Bohnenburger Weg aufgelöst werden musste https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/4737089 "Der Gesundheitsschutz steht an oberster Stelle, deswegen sind die Kontrollmaßnahmen absolut notwendig. Bei Verstößen gegen die Landesverordnung werden wir konsequent reagieren", ergänzt Carsten Feist, Oberbürgermeister der Stadt Wilhelmshaven. "Wir appellieren weiterhin an alle Bürgerinnen und Bürger - bitte halten Sie sich an die aktuellen Regelungen - zum Schutz Ihrer Gesundheit und zum Schutz der Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Ziel ist und bleibt, das Virus einzudämmen und dafür braucht es auch diese Kontrollen", so Landrat Sven Ambrosy, Landkreis Friesland. Die Stadt Wilhelmshaven, der Landkreis sowie die Polizei beabsichtigen dabei, Kontrollen mitunter auch offensiv anzukündigen. So wird das Ordnungsamt der Stadt Wilhelmshaven gemeinsam mit der Polizei am Freitagmorgen erneut die Einhaltung der Maskentragepflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und an Haltestellen kontrollieren. Über die Ergebnisse wird nach den Kontrollen berichtet. Hier geht es zur letzten Pressemitteilung zu den Kontrollen zur Einhaltung der Maskenpflicht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/4708727

